В Нидерландах начался процесс по скифскому золоту

Верховный суд Нидерландов начал предварительный административный процесс по делу о скифском золоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Тею Тьердему.

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Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В конце октября 2021 года Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.

Крымские музеи оспорили вердикт апелляционного суда в Верховном суде Нидерландов.