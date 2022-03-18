Две страны объявили о высылке российских дипломатов

Латвия и Эстония объявили о высылке шести сотрудников посольств России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что трое российских дипломатов высылаются из страны «в связи с деятельностью, противоречащей их статусу».

В свою очередь Эстония обвинила трех сотрудников посольства России в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».

Ранее стало известно, что МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата из-за «деятельности, несовместимой с их статусом». В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что российская сторона воспринимает подобные действия как «крайне недружественный акт» и оставляет за собой право на ответные меры.

С 24 февраля, когда началась военная операция на Украине, российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. В частности, в Вильнюсе был избит российский дипломат.