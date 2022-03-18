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26 минут назад

Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов

Алиса Селезнёва

Латвия и Эстония объявили о высылке шести сотрудников посольств России. Об этом сообщает РИА Новости.

Две страны объявили о высылке российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что трое российских дипломатов высылаются из страны «в связи с деятельностью, противоречащей их статусу».

В свою очередь Эстония обвинила трех сотрудников посольства России в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».

Ранее стало известно, что МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата из-за «деятельности, несовместимой с их статусом». В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что российская сторона воспринимает подобные действия как «крайне недружественный акт» и оставляет за собой право на ответные меры.

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С 24 февраля, когда началась военная операция на Украине, российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. В частности, в Вильнюсе был избит российский дипломат.

В МИД России уже предупредили Литву, Латвию и Эстонию «об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза» и потребовал принять меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.

В мире,Элеонора Митрофанова,МИД России,ЕС,
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