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34 минуты назад

Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином

Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен попросить его повлиять на российского лидера Владимира Путина с тем, чтобы прекратить спецоперацию на Украине. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает ТАСС.

Разговор глав государств запланирован на 16:00 мск в пятницу, 18 марта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. По его словам, Вашингтон призывает все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги», чтобы заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине.

В МИД Китая ответили на угрозы Блинкена

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что попытки США оказать давление на Пекин из-за ситуации на Украине являются безответственными. Он подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций со стороны Вашингтона и продолжит придерживаться независимой позиции по Украине.

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