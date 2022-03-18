Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен попросить его повлиять на российского лидера Владимира Путина с тем, чтобы прекратить спецоперацию на Украине. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает ТАСС.

Разговор глав государств запланирован на 16:00 мск в пятницу, 18 марта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал, что в ходе переговоров Байден предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине. По его словам, Вашингтон призывает все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги», чтобы заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине.