Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России

Норвегия присоединилась к ряду санкций ЕС в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба норвежского МИД.

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«Сегодня правительство ввело наиболее масштабные санкции в норвежском праве», — приводит пресс-служба слова главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Как отмечается, «это первый пакет, который отвечает мерам, принятым в ЕС, на 9 марта».

Ранее правительство Великобритании объявило, что британская сторона вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции.

Также Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.