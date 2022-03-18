Зеленский раскрыл сроки рассмотрения заявки Украины по членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия рассмотрит заявку Киева в ЕС в течение нескольких месяцев. Об этом он написал в твиттере, сообщает ТАСС.
По словам Зеленского, такие сроки обозначила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Состоялся предметный разговор с президентом ЕК. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. <…> Вместе мы идем к нашей стратегической цели», - написал он.
28 февраля Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.
Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.
«Никто не вступал в Европейский Союз за одну ночь», - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после завершения саммита.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что невозможно принять в ЕС страну, на территории которой ведутся боевые действия.
«Но можем ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда»? Это было бы несправедливо. Можем ли мы забыть о точках баланса в этом регионе? Давайте будем осторожны», - призвал он.