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53 минуты назад

Зеленский раскрыл сроки рассмотрения заявки Украины по членству в ЕС

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия рассмотрит заявку Киева в ЕС в течение нескольких месяцев. Об этом он написал в твиттере, сообщает ТАСС.

Зеленский раскрыл сроки рассмотрения заявки Украины по членству в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зеленского, такие сроки обозначила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Состоялся предметный разговор с президентом ЕК. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. <…> Вместе мы идем к нашей стратегической цели», - написал он.

28 февраля Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

«Никто не вступал в Европейский Союз за одну ночь», - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после завершения саммита.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что невозможно принять в ЕС страну, на территории которой ведутся боевые действия.

«Но можем ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда»? Это было бы несправедливо. Можем ли мы забыть о точках баланса в этом регионе? Давайте будем осторожны», - призвал он.

В мире,Андрей Пленкович,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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