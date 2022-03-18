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57 минут назад

В Германии пообещали пересмотреть отношения с Китаем

Алиса Селезнёва

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что в ближайшее время в ФРГ будет разработана не только новая стратегия национальной безопасности, но и новая стратегия в отношении Китая. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас внутренние и внешние угрозы в мире полностью размываются, и Германия должна прояснить для себя в каких именно сферах будет продолжать сотрудничество с Китаем.

«Мы видим в связи с «шелковым путем», что инвестиции в инфраструктуру имеют значение в области безопасности. (…) Если мы посмотрим, в какие страны Китай полностью инвестировал в энергообеспечение, то мы увидим, что именно там остро ставятся вопросы суверенитета, территориальной неприкосновенности, международного права», - заметила Бербок.

Она пообещала, что новая стратегия безопасности страны будет строиться с учетом этого.

В МИД Китая ответили на угрозы Блинкена

«В следующие месяцы мы не только будем разрабатывать новую стратегию безопасности, но и стратегию в отношении Китая», - заявила министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции, заморозив в том числе около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. При этом Китай отказался присоединиться к санкциям, заявив, что они дестабилизируют мировой рынок.

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