Зеленский обсудил с главой Евросовета создание фонда для поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем перспективы мирного урегулирования в стране. Об этом глава государства написал в Twitter, передает ТАСС .

Особое внимание уделялось движению Киева в сторону членства в Европейском союзе, сообщил украинский лидер. Мишель, в свою очередь, отметил, что стороны обговорили конкретные элементы текущих переговоров между Россией и Украиной. Также обсуждалось создание Фонда солидарности с Украиной для поддержки страны.