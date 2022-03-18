В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
5 минут назад

Польша назвала себя режиссером антироссийских санкций

Lenta.ruLenta.ru

Варшава является режиссером новых санкций против России. Так назвал польскую сторону премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Польша назвала себя режиссером антироссийских санкций
Фото: EPAEPA

«Польша активна как в НАТО, так и в ЕС, мы призываем к новым шагам, можно сказать, что мы в большой степени режиссируем политику санкций», — заключил министр.

Он подчеркнул, что те шаги, которые еще недавно казались невозможными, сейчас становятся допустимыми.

Моравецкий также прокомментировал возможность отправки миротворческой миссии на Украину.

«Украина — суверенное государство и имеет право пригласить для поддержки и охраны своей территории, охраны детей, женщин, больниц, детских садов и школ разного рода миссии», — резюмировал он.

При этом политик добавил, что на такую миссию должны согласиться все страны НАТО.

Польша объявила программу «дерусификации экономики»

Ранее Моравецкий заявил о начале программы «дерусификации» польской и европейской экономики. По его словам, программа является первой частью «антипутинского щита» и заключает в себе отказ от российского газа и российской нефти.

В мире,Матеуш Моравецкий,НАТО,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители