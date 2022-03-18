Кулеба оценил опыт Лаврова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал своего российского коллегу Сергея Лаврова самым опытным дипломатом в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кулеба заявил, что готов «предметно разговаривать» с Лавровым.

Лавров, Кулеба и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились в турецкой Анталье 10 марта.

На встрече, в частности, обсуждались гуманитарные вопросы и перспективы переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Позже Лавров рассказал, что Кулеба на этой встрече не предложил новых тем для переговоров.

По его словам, Кулеба пообещал, что Украина даст ответ по проектам документов, которые Россия предложила на третьем раунде переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии. Лавров подчеркнул, что прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций.