Обзор иноСМИ: президент ЮАР против НАТО и хождение Макрона по канату

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Фото: ТАСС ТАСС

«Макрон ходит по канату в российско-украинском конфликте»

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Украинский кризис до сих пор находится в тупике, в мире относятся к ситуации по-разному, но особенно бросаются в глаза высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, пишет «Хуаньцю шибао». Недавно во время выступления в рамках своей предвыборной кампании он заявил, что Россию и ее народ нужно уважать, и что без участия России невозможен долгосрочный мир на Европейском континенте.

Затем Макрон согласился усилить санкции против России и поддержать Украину. В то же время он заявил, что сейчас не лучший момент для вступления Украины в ЕС, но отметил, что было бы несправедливо полностью отклонять заявку Киева. Позиция Макрона была высмеяна некоторыми СМИ как «хождение по канату», но на самом деле стремление Макрона стать «посредником» стоит за особым отношением Франции к конфликту между Россией и Украиной. Франция - крупная держава, внутреннее разнообразие которой заставляет ее разрешать разногласия путем переговоров. Благодаря гибкой позиции Макрона рейтинг его одобрения вырос с примерно 40 до 45 процентов.

«У России есть резервы и излишки, а санкции уничтожат Запад»

Автор сербского портала СРБИН.инфо Мирослав Здравкович заявил, что Россия - страна с профицитом, как и Китай, так что особых причин для беспокойства из-за санкций у нее нет. По мнению автора, страны с дефицитом имеют больше причин для беспокойства, введенные против РФ санкции могут «уничтожить» Запад.

От глобального экономического кризиса 2008 года до нового экономического кризиса 2022-го промышленное производство в ЕС не увеличилось и большинство других экономических параметров не улучшились. Более того, уровень производства в Италии, Греции, Испании и Франции вернулся в далекое прошлое, заявил Здравкович. В то же время рост цен на нефть в 2021 году привел к тому, что Россия почти в два раза увеличила активный торговый баланс со 105,4 до 198,2 миллиарда долларов, тогда как США достигли нового рекорда дефицита в один триллион 183 миллиарда долларов.

Президент ЮАР обвинил НАТО в украинском кризисе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что НАТО создало украинский кризис, «спровоцировав Россию». Как сообщает Fox News, Рамафоса заявил, что кризиса можно было бы избежать, если бы альянс не расширялся на восток.

Президент подчеркнул, что «не может мириться с применением силы и нарушением международного права», но отказался осудить Россию. Также он отметил, что к нему обращались с просьбой выступить посредником в российско-украинском конфликте: «Есть те, кто настаивает на том, чтобы мы заняли очень враждебную позицию по отношению к России. Вместо этого мы будем настаивать на необходимости диалога. Крики и вопли не помогут положить конец этому конфликту». ЮАР была одной из 35 стран, воздержавшихся при голосовании по резолюции ООН, осуждающей Россию.

«ЕС добровольно зависит от России»

Американский экономист Джоэл Гриффит заявил, что ЕС зависит от российских энергоресурсов «по собственной воле», сообщает Fox News. Он подчеркнул, что лидеры ЕС сами закрывают атомные электростанции, вводят ограничения на использование возобновляемых источников энергии и пытаются фактически запретить некоторые формы производства ископаемого топлива.

По мнению Гриффита, такую же политику проводит администрация президента США Джо Байдена, выступающая за «зеленый переход». Эксперт отметил, что Европа из-за своего подхода платит еще более высокие цены и имеет мало альтернатив российской нефти. Президент Байден «должен дать волю американскому энергетическому сектору - на благо Америки и всего мира», подчеркнул экономист.

«Единая энергосистема - шаг Украины в ЕС»

Автор УНИАН Анна Бредихина заявила, что присоединение Украины к европейской энергосистеме должно стать еще одним шагом на пути Украины в ЕС. Она отметила, что через несколько недель энергетические компании смогут покупать и продавать электроэнергию на украинском и европейском рынках.