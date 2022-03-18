СМИ: в США начали воровать бензин из-за антироссийских санкций

Резкий рост цен на бензин в США, начавшийся после отказа от российских энергоносителей, спровоцировал волну воровства топлива. Об этом со ссылкой на телеканал ABC News пишет РИА Новости.

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По данным канала, такие инциденты отмечены как минимум в десяти американских штатах. При этом бензин воруют как из баков машин, так и на заправках.

Так, жительница Пенсильвании обнаружила, что из ее машины слили бензин, высверлив дыру в бензобаке. А в Техасе местный житель лишился запаса в пять тысяч литров топлива.

В Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого, который взломал терминал на заправке и выкачивал топливо, заплатив при этом только двадцать долларов. В Хьюстоне же преступники похитили с заправки бензина на сумму в восемь тысяч долларов.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Он отметил, что «США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые», поэтому могут себе позволить пойти на этот шаг.