СМИ: в США начали воровать бензин из-за антироссийских санкций

Резкий рост цен на бензин в США, начавшийся после отказа от российских энергоносителей, спровоцировал волну воровства топлива. Об этом со ссылкой на телеканал ABC News пишет РИА Новости.
По данным канала, такие инциденты отмечены как минимум в десяти американских штатах. При этом бензин воруют как из баков машин, так и на заправках.
Так, жительница Пенсильвании обнаружила, что из ее машины слили бензин, высверлив дыру в бензобаке. А в Техасе местный житель лишился запаса в пять тысяч литров топлива.
В Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого, который взломал терминал на заправке и выкачивал топливо, заплатив при этом только двадцать долларов. В Хьюстоне же преступники похитили с заправки бензина на сумму в восемь тысяч долларов.
Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Он отметил, что «США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые», поэтому могут себе позволить пойти на этот шаг.
Тем не менее, запрет еще больше усугубил ситуацию с ценами на нефть в США, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель, а розничная стоимость бензина достигла исторического максимума, поднявшись до 4,17 доллара за галлон.