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58 минут назад

Полиция Дубая показала свои беспилотные автомобили: видео

Александр Кузьмин

На всемирном саммите полиции дубайские правоохранители представили свои беспилотные патрульные автомобили. Соответствующее видео с мероприятия публикует российское видеоагентство Ruptly.

Машина оснащена пятью двигателями для передвижения на необходимой скорости по улицам. Вся зафиксированная информация с камеры будет передаваться в полицейское управление, что позволит оперативно реагировать полицейским на происшествия.

Полицейские автомобили созданы в двух модификациях, одна из которых будет осуществлять наблюдение за движением транспорта, другая – патрулировать жилые районы.

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