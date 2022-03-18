На всемирном саммите полиции дубайские правоохранители представили свои беспилотные патрульные автомобили. Соответствующее видео с мероприятия публикует российское видеоагентство Ruptly.

Машина оснащена пятью двигателями для передвижения на необходимой скорости по улицам. Вся зафиксированная информация с камеры будет передаваться в полицейское управление, что позволит оперативно реагировать полицейским на происшествия.