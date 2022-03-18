Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта

США проявляют лишь внешнюю обеспокоенность ситуацией на Украине и проблемой беженцев в Европе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Фото: АР АР

Дипломат назвал настоящую жертву украинского кризиса.

«Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников», — сказал он.

Представитель МИД Китая напомнил, как вице-президент США Камала Харрис во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой рассмеялась после вопроса журналистов о приеме беженцев с Украины.