Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта

США проявляют лишь внешнюю обеспокоенность ситуацией на Украине и проблемой беженцев в Европе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.
Дипломат назвал настоящую жертву украинского кризиса.
«Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников», — сказал он.
Представитель МИД Китая напомнил, как вице-президент США Камала Харрис во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой рассмеялась после вопроса журналистов о приеме беженцев с Украины.
Чжао Лицзянь обвинил Вашингтон в причастности к конфликту на Украине и посоветовал задуматься, какую роль Соединенные Штаты и НАТО сыграли в развернувшемся кризисе. Он также выразил надежду, что американская сторона в скором времени сформирует план и начнет прием беженцев.