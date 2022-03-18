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59 минут назад

В МИД Китая ответили на угрозы Блинкена

Алиса Селезнёва

Китай придерживается независимой позиции по поводу кризиса на Украине и считает крайне безответственным поведением распространение должной информации и давление на Пекин. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости.

Ранее в Белом доме анонсировали телефонные переговоры президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, посвященные украинскому кризису. Разговор состоится 18 марта около 16:00 по московскому времени.

При этом госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что американский лидер намерен предупредить своего китайского коллегу о том, что США «примут меры», если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. Блинкен добавил, что Пекин обязан использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина и защищать международные правила, но, «похоже, движется в противоположном направлении».

Комментируя слова госсекретаря США, Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай придерживается собственного мнения по украинскому кризису.

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», - заметил дипломат.

Он также назвал «крайне безответственным поведением, которое не способствует разрешению кризиса», действие некоторых людей в США, продолжающих распространять ложную информацию, клеветать и оказывать давление на Китай.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.

Страны ЕС могут лишиться 500 млрд евро

При этом Пекин выступил против антироссийских санкций, заявив, что они дестабилизируют мировой рынок. Также постоянное представительство Китая при ЕС отказалось осудить Россию, напомнило гесеку НАТО Йенсу Столтенбергу о бомбардировках Югославии и подчеркнуло, что им «не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного прав».

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