СМИ оценили звонок подставного украинского премьера в Минобороны Британии

Британскому министру обороны Бену Уоллесу позвонил самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Британские СМИ узнали детали инцидента и рассказали, что могло быть целью звонка.
О разговоре с самозванцем сам Уоллес рассказал в твиттере.
«Сегодня со мной попытался поговорить самозванец, выдававший себя за украинского премьера. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того, как у меня возникли подозрения, я прервал звонок», - написал он.
Министр отметил, что «никакая российская дезинформация, искажения и грязные уловки» не могут отвлечь Британию от украинского кризиса.
Как пишет Independent, высокопоставленные источники газеты в Минобороны опасаются, что Москва может попытаться смонтировать слова Уоллеса в разговоре с самозванцем таким образом, чтобы «унизить» министра.
Источники Independent, близкие к Уоллесу, заявили, что видеозвонок с подставным Шмыгалем был организован после получения электронного письма с адреса, принадлежащего сотруднику посольства Украины. Сначала в правительство направили записку об организации разговора Уоллеса и украинского премьера, затем ее передали в Минобороны, после чего министра соединили с «премьер-министром Украины» через программное обеспечение Microsoft для видеоконференций - Teams.
Собеседники газеты заявили, что после обмена любезностями Уоллес заподозрил неладное, поскольку собеседник начал задавать вопросы о политике Великобритании и «в конечном итоге призвал министра выкрикивать лозунги».
Источники в правительстве убеждены, что «грязный трюк» был российской мистификацией.
По данным BBC News, выдававший себя за Шмыгаля человек стоял на фоне украинского флага и задал Уоллесу ряд «диких вопросов». Звонок продлился около десяти минут.
Министр внутренних дел Прити Патель сообщила, что ранее на этой неделе она получила аналогичный звонок.
The Guardian отмечает, что Уоллес - не первый британский политик, который попался на удочку пранкеров. В мае 2018 года Борис Джонсон, занимавший пост главы МИД, говорил о международных отношениях с самозванцем, выдававшим себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна.