СМИ оценили звонок подставного украинского премьера в Минобороны Британии

Британскому министру обороны Бену Уоллесу позвонил самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Британские СМИ узнали детали инцидента и рассказали, что могло быть целью звонка.

Фото: Reuters Reuters

О разговоре с самозванцем сам Уоллес рассказал в твиттере.

Видео дня

«Сегодня со мной попытался поговорить самозванец, выдававший себя за украинского премьера. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того, как у меня возникли подозрения, я прервал звонок», - написал он.

Министр отметил, что «никакая российская дезинформация, искажения и грязные уловки» не могут отвлечь Британию от украинского кризиса.

Как пишет Independent, высокопоставленные источники газеты в Минобороны опасаются, что Москва может попытаться смонтировать слова Уоллеса в разговоре с самозванцем таким образом, чтобы «унизить» министра.

Источники Independent, близкие к Уоллесу, заявили, что видеозвонок с подставным Шмыгалем был организован после получения электронного письма с адреса, принадлежащего сотруднику посольства Украины. Сначала в правительство направили записку об организации разговора Уоллеса и украинского премьера, затем ее передали в Минобороны, после чего министра соединили с «премьер-министром Украины» через программное обеспечение Microsoft для видеоконференций - Teams.

Собеседники газеты заявили, что после обмена любезностями Уоллес заподозрил неладное, поскольку собеседник начал задавать вопросы о политике Великобритании и «в конечном итоге призвал министра выкрикивать лозунги».

Источники в правительстве убеждены, что «грязный трюк» был российской мистификацией.

По данным BBC News, выдававший себя за Шмыгаля человек стоял на фоне украинского флага и задал Уоллесу ряд «диких вопросов». Звонок продлился около десяти минут.

Министр внутренних дел Прити Патель сообщила, что ранее на этой неделе она получила аналогичный звонок.