На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит на улицу вместе со своей собакой и направляется к почтовому ящику. В этот момент на него попытался наброситься лось. За своего беззаботного хозяина тут же вступился пес. Маленькая такса начала лаять на животное и, несмотря на разницу в размерах, попыталась укусить его, подпрыгнув вверх. Американец же отбежал к дому и стал звать своего храброго защитника.