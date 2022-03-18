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31 минуту назад

Спасение таксой беззаботного хозяина от лося попало на видео

Александр Кузьмин

В США отважная такса спасла своего владельца от лося. На произошедший в городе Фэрбанкс, штат Аляска, инцидент обратил внимание таблоид Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит на улицу вместе со своей собакой и направляется к почтовому ящику. В этот момент на него попытался наброситься лось. За своего беззаботного хозяина тут же вступился пес. Маленькая такса начала лаять на животное и, несмотря на разницу в размерах, попыталась укусить его, подпрыгнув вверх. Американец же отбежал к дому и стал звать своего храброго защитника.

«Хвала Ризи! Лучшая сторожевая собака!» — написал мужчина про своего домашнего питомца в соцсети.

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