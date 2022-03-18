Названа самая счастливая страна мира по версии ООН

Финляндия в пятый раз подряд возглавила опубликованный в пятницу рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.

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При этом Соединенные Штаты расположились на 16-м месте (на 14-м месте в 2021 году), Великобритания на 17-м (18-е в 2021 году), Франция на 20-м (без изменений).

Из стран бывшего СССР, наилучшие показатели у Литвы и Эстонии – на 34 и 36 месте соответственно, Казахстан на 40-м, Латвия на 42-м, Узбекистан на 53-м, Молдавия на 62-м, Киргизия на 64-м, Беларусь на 65-м, Туркменистан на 78-м, Россия на 80-м (на 60-м в 2021 году), Армения на 82-м, Таджикистан на 83, Азербайджан 92, Украина на 98, Грузия на 105.

Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.

Напомним, доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.