В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
49 минут назад

Названа самая счастливая страна мира по версии ООН

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Финляндия в пятый раз подряд возглавила опубликованный в пятницу рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.

Названа самая счастливая страна мира по версии ООН
Фото: ReutersReuters

В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

При этом Соединенные Штаты расположились на 16-м месте (на 14-м месте в 2021 году), Великобритания на 17-м (18-е в 2021 году), Франция на 20-м (без изменений).

Из стран бывшего СССР, наилучшие показатели у Литвы и Эстонии – на 34 и 36 месте соответственно, Казахстан на 40-м, Латвия на 42-м, Узбекистан на 53-м, Молдавия на 62-м, Киргизия на 64-м, Беларусь на 65-м, Туркменистан на 78-м, Россия на 80-м (на 60-м в 2021 году), Армения на 82-м, Таджикистан на 83, Азербайджан 92, Украина на 98, Грузия на 105.

Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.

Напомним, доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

Тем не менее, министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что стоимость продовольственной корзины в стране может вырасти в два раза из-за продолжающейся эскалации на Украине.

В мире,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители