«Терпение лопнуло»: действия посла Украины вызвали недовольство в ФРГ

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19 минут назад

«Терпение лопнуло»: требования посла Украины вызвали скандал в Германии

Мария Иванова

Немецкая газета Junge Welt рассказала, что украинский посол Андрей Мельник на фоне украинского кризиса «чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к федеральному правительству Германии, рассчитанные на эскалацию и вовлечение страны в конфликт». Издание отметило, что недавно «терпение лопнуло» у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля.

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Фото: unian.netunian.net

После того, как Мельник потребовал очередного заявления от канцлера Германии Олафа Шольца, «который щедро снабжает Украину оружием», Бартоль признался в твиттере: «Теперь я нахожу этого "посла" невыносимым».

Как отмечает Junge Welt, прежде всего, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года регулирует, что могут и что не могут делать дипломатические представители государства. В частности, они должны «не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства».

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Ранее Мельник заявлял, что Берлин несет такую же историческую ответственность перед Киевом, как и перед Израилем, поэтому должен обеспечить Украину оборонительным вооружением.

Посол подчеркивал, что Германия ответственна за гибель шести миллионов человек на территории Украины во время Второй мировой войны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя его слова, заявила, что Берлин несет «особую историческую ответственность» перед всеми странами бывшего СССР.

В мире,Анналена Бербок,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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