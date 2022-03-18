«Терпение лопнуло»: действия посла Украины вызвали недовольство в ФРГ

Немецкая газета Junge Welt рассказала, что украинский посол Андрей Мельник на фоне украинского кризиса «чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к федеральному правительству Германии, рассчитанные на эскалацию и вовлечение страны в конфликт». Издание отметило, что недавно «терпение лопнуло» у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля.

Фото: unian.net unian.net

После того, как Мельник потребовал очередного заявления от канцлера Германии Олафа Шольца, «который щедро снабжает Украину оружием», Бартоль признался в твиттере: «Теперь я нахожу этого "посла" невыносимым».

Как отмечает Junge Welt, прежде всего, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года регулирует, что могут и что не могут делать дипломатические представители государства. В частности, они должны «не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства».

Ранее Мельник заявлял, что Берлин несет такую же историческую ответственность перед Киевом, как и перед Израилем, поэтому должен обеспечить Украину оборонительным вооружением.

Посол подчеркивал, что Германия ответственна за гибель шести миллионов человек на территории Украины во время Второй мировой войны.