«Дайте миру шанс»: баннер сербских фанатов сняли на видео

Фанаты сербского футбольного клуба «Цверна звезда» растянули на матче Лиги Европы баннеры со списком стран, в которые совершали вторжения США . Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На встрече «Цверны звезды» с шотландским футбольным клубом «Глазго Рейнджерс» болельщики белградцев вывесили плакаты, на которых перечислены страны, подвергшиеся вторжению США. Там упоминается Корея (1950 год), Куба (1961), Ирак (1991), Афганистан (2001), а также Сирия (2011).