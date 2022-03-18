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45 минут назад

«Дайте миру шанс»: баннер сербских фанатов сняли на видео

Александр Кузьмин

Фанаты сербского футбольного клуба «Цверна звезда» растянули на матче Лиги Европы баннеры со списком стран, в которые совершали вторжения США. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На встрече «Цверны звезды» с шотландским футбольным клубом «Глазго Рейнджерс» болельщики белградцев вывесили плакаты, на которых перечислены страны, подвергшиеся вторжению США. Там упоминается Корея (1950 год), Куба (1961), Ирак (1991), Афганистан (2001), а также Сирия (2011).

«Все, что мы говорим: дайте миру шанс», – указано на нижнем баннере.

Проходившая 17 марта игра завершилась победой сербской команды со счетом 2:1.

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