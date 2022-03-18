Берлин возмущен действиями посла Украины

Действия посла Украины в Берлине Андрея Мельника все чаще вызывают раздражение властей ФРГ. Как отмечает газета Die Junge Welt, тот чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к правительству Германии, пытаясь вовлечь ее в противостояние с Россией.

Фото: germany.mfa.gov.ua germany.mfa.gov.ua

В итоге парламентский статс-секретарь в министерстве строительства Серен Бартоль назвал украинского дипломата, выдвинувшего канцлеру ФРГ Олафу Шольцу очередное требование поставить оружие Киеву, "невыносимым".

"Теперь я нахожу этого "посла" невыносимым", - написал он в Twitter.

Конечно, впоследствии этот твит был удален, но само его появление многое значит.

Не нравится Мельнику и отношение издания Die Zeit к украинским националистам. Журналисты этой газеты оказались не в восторге от действий радикалов из нацбата "Азов" (запрещен в России - прим.ред.). И посол потребовал "не демонизировать" их.