Берлин возмущен действиями посла Украины

Действия посла Украины в Берлине Андрея Мельника все чаще вызывают раздражение властей ФРГ. Как отмечает газета Die Junge Welt, тот чуть ли не каждый день выдвигает новые требования к правительству Германии, пытаясь вовлечь ее в противостояние с Россией.
В итоге парламентский статс-секретарь в министерстве строительства Серен Бартоль назвал украинского дипломата, выдвинувшего канцлеру ФРГ Олафу Шольцу очередное требование поставить оружие Киеву, "невыносимым".
"Теперь я нахожу этого "посла" невыносимым", - написал он в Twitter.
Конечно, впоследствии этот твит был удален, но само его появление многое значит.
Не нравится Мельнику и отношение издания Die Zeit к украинским националистам. Журналисты этой газеты оказались не в восторге от действий радикалов из нацбата "Азов" (запрещен в России - прим.ред.). И посол потребовал "не демонизировать" их.
По мнению Die Junge Welt, такое поведение посла не соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая регулирует, что могут и что не могут делать диппредставители государств. В частности, они должны "не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства", приводит издание цитату с сайта МИД Германии.