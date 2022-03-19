В Афинах осквернили памятник советским воинам

Неизвестные желтой краской написали на памятнике «Азов» и нарисовали рядом соответствующий символ националистического полка. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

В ночь с 8 на 9 марта в городе Кошалин на севере Польши неизвестные с помощью тяжелой техники снесли памятник советским воинам-освободителям. До 2001 года памятник был установлен в центре города и затем по решению властей перенесен на городское кладбище. Скульптура представляет собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.