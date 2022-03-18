«Санкции бьют по тем, кто их вводит»

Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?

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На фоне жестких западных санкций и массового ухода транснациональных компаний с российского рынка Китай получил шанс окончательно закрепить за собой статус главного экономического и торгового партнера России. Теснее становится и политическое сотрудничество двух стран: Пекин разделяет озабоченность Москвы расширением НАТО и осуждает антироссийские санкции, несмотря на давление США. Как будут строиться дальнейшие отношения Москвы и Пекина, сможет ли российская экономика в новых условиях избежать зависимости от Китая и почему партнерству двух стран не страшны санкции, в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

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«Лента.ру»: Что ждет Москва от политического и торгово-экономического сотрудничества с Пекином на фоне санкций Запада?

Георгий Зиновьев: Курс на укрепление комплексного взаимодействия с Китаем остается безусловным приоритетом нашей внешней политики, носит устойчивый и долгосрочный характер. Российско-китайские отношения выстраиваются на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, базируются на национальных интересах, самодостаточны и не направлены против третьих стран.

Есть ли какие-то конкретные показатели, к которым стремятся наши страны, и как скоро получится нарастить объемы торговли в юанях и рублях?

Российско-китайские торгово-экономические связи весьма разнообразны и уверенно расширяются все последние годы, несмотря на изменения в мировой политической и экономической конъюнктуре.

Главами государств ранее была поставлена задача по его увеличению до 200 миллиардов долларов к 2024 году. Теперь вполне может получиться выйти на этот рубеж раньше, в том числе за счет переориентации части наших экономических связей с Запада на Восток, дальнейшей интенсификации кооперации с КНР в различных областях.

Что касается использования национальных валют, то их доля в российско-китайской торговле поступательно увеличивалась все последние годы и уже превышает двадцать процентов (Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах в 2019 году — прим. «Ленты.ру»).

Нам удалось создать надежную инфраструктуру двустороннего межбанковского взаимодействия, которая способна обеспечить стабильность прохождения платежей в рублях и юанях. Нет сомнений, что те действия, которые предпринимают эмитенты доллара и евро в отношении нашей страны, станут мощным катализатором для расширения прямых расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, независимых от третьих сторон.

Ожидаете ли вы, что китайские компании придут на место ушедших с российского рынка западных конкурентов?

Компании из КНР уже давно и весьма успешно работают в России в самых различных областях — от производства автомобилей и бытовой техники до поставок мобильных телефонов, компьютеров и информационно-коммуникационных систем. Российские потребители знают и любят китайские бренды, которые, в свою очередь, с уважением относятся к своим клиентам, не зря оказавшим им доверие.

Считаете ли вы оправданным тезис о том, что в перспективе российская экономика станет сильно зависима от Китая, а российский бизнес не сможет развиваться в условиях жесткой конкуренции с китайскими компаниями?

Убежден, что сильный и технологически развитый Китай следует рассматривать не как вызов, а как возможность для экономики России. КНР уже занимает первое место по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, является крупнейшей экспортной промышленной державой мира.

У нашей страны имеются свои конкурентные преимущества в целом ряде отраслей. Отношения стратегического партнерства между Россией и Китаем имеют большое значение для дополнения и усиления потенциала каждой из сторон.

Важно, что Китай готов не только экспортировать конечную продукцию в Россию, но и инвестировать в создание производств, новых рабочих мест и локализацию технологий. В качестве примеров можно привести исследовательские центры компании «Хуавэй» в Москве и Санкт-Петербурге, автомобильный завод «Грейт Волл» в Тульской области, индустриальный парк корпорации «Хайер» в Набережных Челнах.

К слову, наши предприятия также реализуют крупные проекты в КНР, в том числе в таких высокотехнологичных сферах, как атомная энергетика. То есть сотрудничество является «улицей с двусторонним движением», носит взаимовыгодный и долгосрочный характер.

Что же касается возможной конкуренции, то ее наличие только стимулирует бизнес к еще более активному развитию. При этом вполне можно расширять выигрышные для обеих сторон формы сотрудничества, например такие как создание совместных российско-китайских предприятий.

Скажется ли тесное сотрудничество с КНР на большей вовлеченности России в повестку Азиатско-Тихоокеанского региона?

В современном мире центр тяжести глобальных политических, социально-экономических и торгово-инвестиционных процессов смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это объективный долгосрочный тренд, предоставляющий дополнительные возможности для раскрытия потенциала тесного, по-настоящему стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, являющихся одними из ведущих игроков этого региона как в политическом, так и в экономическом плане.

Видим огромные возможности для дальнейшего всестороннего укрепления двусторонних отношений с китайскими партнерами, в том числе путем сопряжения планов развития ЕАЭС (Евразийского экономического союза) и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Это важно и в контексте задач по продвижению инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства и органичному встраиванию нашей страны в интеграционные процессы в АТР, более плотной вовлеченности в региональную повестку.

Заинтересованы в углублении экономических и политических связей со всеми региональными игроками, готовыми к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Ранее США пригрозили Китаю последствиями за поддержку России на фоне введенных против нее санкций. Как в Москве расценивают подобное давление на своего партнера?

Американская сторона бесцеремонно требует от Китая свернуть нормальные отношения с нами. Это — очередное наглядное проявление гегемонистских амбиций, вмешательство во внутренние дела суверенного государства, грубый шантаж применением незаконных рестрикций. Попытки влиять столь негодными методами на такие страны, как Россия и Китай, обречены на неудачу.

Санкции неизбежно бьют и по тем странам, которые их вводят.