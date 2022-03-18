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25 минут назад

Япония создаст оперштаб по энергетической безопасности из-за ситуации вокруг Украины

Елена Прошина

Правительство Японии приняло решение в ближайшее время запустить оперативный штаб по обсуждению и выработке мер, направленных на обеспечение энергетической безопасности в связи с эскалацией конфликта на Украине. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает ТАСС.

Япония озаботится энергетической безопасностью из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что одной из главных задач оперативного штаба, в который войдут представители профильных ведомств и министерств, станет решение вопроса поставок энергоносителей в Японию в связи с санкциями против России. Кроме того, штабу необходимо будет разобраться с активизацией развития и использования возобновляемых источников энергии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указ учредить соответствующий штаб

Ранее стало известно, что Япония намерена сократить зависимость от российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ. Отмечается, что в результате переговоров глав энергетических ведомств стран Группы семи Коити Хагиуда сообщил о заключенном соглашении, которое предусматривает стремление к сдерживанию зависимости от энергоносителей из РФ. Однако при этом глава японского министерства признал, что страну ждет много трудностей на этом пути.

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