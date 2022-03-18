В КНР за сутки выявили свыше 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 2 461 подтвержденный случай заражения коронавирусом, а также 1 904 бессимптомных носителя заболевания. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно документу, 73 из подтвержденных случаев - ввозные. Еще 2 388 выявлены внутри страны: наибольшее число заразившихся зафиксировано в провинциях Цзилинь (1 834), Фуцзянь (113), Гуандун (74), Шаньдун (61), а также в Тяньцзине (61) и Шанхае (57). В Пекине за минувшие сутки выявлено семь инфицированных.

С начала апреля 2020 года власти КНР публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. За минувшие сутки выявлено 1 904 бессимптомных случая, из них 162 - ввозные, 1 742 - внутренние.

Во вторник власти КНР зарегистрировали 3 602 случая заражения и 1 768 бессимптомных носителей.

Согласно статистике комитета, с начала пандемии в материковом Китае было выявлено в общей сложности более 126 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 4 636 (этот показатель не меняется с 25 января прошлого года).