В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
18 марта

В КНР за сутки выявили свыше 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

ТАССТАСС

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 2 461 подтвержденный случай заражения коронавирусом, а также 1 904 бессимптомных носителя заболевания. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно документу, 73 из подтвержденных случаев - ввозные. Еще 2 388 выявлены внутри страны: наибольшее число заразившихся зафиксировано в провинциях Цзилинь (1 834), Фуцзянь (113), Гуандун (74), Шаньдун (61), а также в Тяньцзине (61) и Шанхае (57). В Пекине за минувшие сутки выявлено семь инфицированных.

С начала апреля 2020 года власти КНР публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. За минувшие сутки выявлено 1 904 бессимптомных случая, из них 162 - ввозные, 1 742 - внутренние.

Во вторник власти КНР зарегистрировали 3 602 случая заражения и 1 768 бессимптомных носителей.

Согласно статистике комитета, с начала пандемии в материковом Китае было выявлено в общей сложности более 126 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 4 636 (этот показатель не меняется с 25 января прошлого года).

В настоящее время в ряде регионов Китая зафиксированы локальные вспышки COVID-19. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в провинциях Цзилинь (северо-восток), Гуандун (юг) и Шаньдун (восток), а также в Шанхае.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители