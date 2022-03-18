Асад вступился за Россию

Страны Запада ведут против России многолетнюю политику беспрецедентной дискриминации. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.
«Уровень ненависти Запада к России беспрецедентен. Запад лжет на каждом шагу и заинтересован только в том, чтобы контролировать мир и грабить. Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит. Он растоптал международные правовые институты и превратил весь мир в джунгли. Политика Запада по дискриминации России совершенно беспрецедентна», — передают «Известия» слова Асада.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Сирии Башар Джаафари заявил, что США толкали Украину на конфликт с Россией, чтобы отрезать Европу от российского газа.
Башар Асад публично выступил с поддержкой специальной операции на Украине, пишет RT. Сирийский лидер заявил, что Запад поддерживает террористов и нацистов на Украине.