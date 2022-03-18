В ООН назвали «пагубным» вариант приостановки членства РФ в ЮНВТО

Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может обернуться пагубными последствиями. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что исполнительный совет UNWTO поддержал идею проведения внеочередной генеральной ассамблеи в срочном порядке. На ней планируется решить вопрос о приостановке членства России в связи с непрекращающимися боевыми действиями на территории Украины.
Дюжаррик подчеркнул, что у генерального секретаря нет власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, однако он считает приостановку членства России нецелесообразным решением.
«Он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», — заявил Дюжаррик.
Ранее Япония и Австралия ввели новые санкции против России в связи с эскалацией конфликта на Украине. Стало известно, что Токио ввел ограничения против 15 человек и 9 организаций из РФ. В санкционный список вошли официальный представитель МИД Мария Захарова, российский ингушский государственный и военный деятель Юнус-Бек Евкуров, «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России» и другие.
Власти Австралии ввели ограничения против еще 11 российских банков и государственных учреждений, в том числе Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.