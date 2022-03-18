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19 минут назад

В ООН назвали «пагубной» возможную приостановку членства России в ЮНВТО

Елена Прошина

Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может обернуться пагубными последствиями. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

В ООН назвали «пагубным» вариант приостановки членства РФ в ЮНВТО
Фото: ReutersReuters

Ранее стало известно, что исполнительный совет UNWTO поддержал идею проведения внеочередной генеральной ассамблеи в срочном порядке. На ней планируется решить вопрос о приостановке членства России в связи с непрекращающимися боевыми действиями на территории Украины.

Дюжаррик подчеркнул, что у генерального секретаря нет власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, однако он считает приостановку членства России нецелесообразным решением.

«Он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», — заявил Дюжаррик.

Ранее Япония и Австралия ввели новые санкции против России в связи с эскалацией конфликта на Украине. Стало известно, что Токио ввел ограничения против 15 человек и 9 организаций из РФ. В санкционный список вошли официальный представитель МИД Мария Захарова, российский ингушский государственный и военный деятель Юнус-Бек Евкуров, «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России» и другие.

Власти Австралии ввели ограничения против еще 11 российских банков и государственных учреждений, в том числе Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.

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