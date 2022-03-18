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42 минуты назад

Раскрыто время разговора Байдена и Си Цзиньпина

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Белый дом раскрыл время разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает РИА Новости.

Раскрыто время разговора Байдена и Си Цзиньпина
Фото: Evelyn Hockstein/ReutersEvelyn Hockstein/Reuters

Разговор запланирован на 11:00 по местному времени (16:00 по московскому), в 18:00 в графике Байдена значится регулярный брифинг с командой нацбезопасности.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен в ходе телефонного разговора в пятницу, 18 марта, предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания поддержки России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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