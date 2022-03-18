Раскрыто время разговора Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом раскрыл время разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает РИА Новости.

Фото: Evelyn Hockstein/Reuters Evelyn Hockstein/Reuters

Разговор запланирован на 11:00 по местному времени (16:00 по московскому), в 18:00 в графике Байдена значится регулярный брифинг с командой нацбезопасности.