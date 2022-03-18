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1 час назад

Junge Welt: требования посла Украины Мельника к канцлеру Шольцу вызвали скандал в Германии

Газета.RuГазета.Ru

Агрессивная риторика посла Украины в Берлине Андрея Мельника и его требования к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу привели к скандалу в Германии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статью в Junge Welt.

Требования посла Украины к Шольцу вызвали скандал в Германии
Фото: unian.netunian.net

По данным издания, требования украинского дипломата и заявление, которые преследуют целью втянуть Германию в вооруженный конфликт, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и это уже начало вызывать раздражение у представителей немецких властей.

Газета пишет, что после того, как Мельник обратился к федеральному канцлеру с требованием выступить с еще одним правительственным заявлением, парламентский госсекретарь в министерстве строительства Серен Бартоль написал в своем микроблоге в Twitter: "Я начинаю находить этого "посла" просто невыносимым". "После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился "в особенности за кавычки", - пишет Junge Welt. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

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