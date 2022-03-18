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40 минут назад

Асад отметил беспрецедентный уровень ненависти Запада к России

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Западная дискриминация России беспрецедентна в мировой истории, страны Запада «врут в каждом слове в погоне за мировой властью и воровством», заявил президент Сирии Башар Асад.

Как отметил Асад, «Запад доказал, что международное право ничего не стоит, и перечеркнул все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес». Он призвал к «динамичному мышлению», а также сильной воле для поиска экономических решений в ответ на санкции, подчеркнув, что Западу можно противостоять, передает РИА «Новости».

Асад считает, что после распада СССР мир стал похож на «дикий лес, где хозяйничают западные воры в отсутствие международного права». При этом «с началом конфликта на Украине Запад переживает исторический перелом своей мировой роли». Как заявил президент Сирии, власти стран Запада руководствуются «политикой силы», превращая «миропорядок в закон джунглей», а «конфликт на Украине обнажил» их «истинное лицо» перед «их народами».

Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поддержал идею отправки для участия в спецоперации на Украине иностранных добровольцев. Глава Минобороны Сергей Шойгу прямо указал на Ближний Восток, то есть с высокой вероятностью на Сирию. Он рассказал, что уже поступило много заявок, причем больше всего с Ближнего Востока – 16 тыс. человек.

В мире,Война в Сирии ,Башар Асад,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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