Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине

Россия запросит экстренное заседание СБ ООН для обсуждения вопроса биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США. Отмечается, что по этому делу появились новые подробности. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.
По его словам, Россия направит соответствующее письмо эмиратскому председательству.
«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение», — отметил Небензя.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что заседание планируется провести 18 марта в 17:00 по мск.
Ранее Министерство обороны РФ провело презентацию, в которой говорилось об обнаруженных на территории Украины биолабораторий. На их работу США потратили более 200 миллионов долларов. Согласно данным ведомства, биолаборатории участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. Военное ведомство России подчеркнуло, что на Украине действовала сеть из более 30 биологических лабораторий, финансируемых США.