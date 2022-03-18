Россия запросит экстренное заседание ООН по биолабораториям США на Украине

Россия запросит экстренное заседание СБ ООН для обсуждения вопроса биологических лабораторий на территории Украины , финансируемых США . Отмечается, что по этому делу появились новые подробности. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя , сообщает РИА Новости .

«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение», — отметил Небензя.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что заседание планируется провести 18 марта в 17:00 по мск.

Ранее Министерство обороны РФ провело презентацию, в которой говорилось об обнаруженных на территории Украины биолабораторий. На их работу США потратили более 200 миллионов долларов. Согласно данным ведомства, биолаборатории участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. Военное ведомство России подчеркнуло, что на Украине действовала сеть из более 30 биологических лабораторий, финансируемых США.