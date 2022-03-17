В Конгрессе США поддержали приостановку «нормальной торговли» с РФ

Палата представителей США поддержала закон о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В ближайшее время проект рассмотрят в сенате. Об этом сообщает «РИА Новости».
В агентстве отметили, что приостановка «нормальных торговых отношений» с Россией позволит США устанавливать экспортные тарифы выше предусмотренных Всемирной торговой организацией. Аналогичные меры планируют принять в отношении Белоруссии.
Страны Запада начали вводить беспрецедентное количество санкции против России из-за событий на Украине. В Кремле данную политику назвали экономической войной. При этом власти РФ подчеркнули, что готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять свои социальные обязательства.