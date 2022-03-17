В Конгрессе США поддержали приостановку «нормальной торговли» с РФ

Палата представителей США поддержала закон о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В ближайшее время проект рассмотрят в сенате. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Reuters Reuters

В агентстве отметили, что приостановка «нормальных торговых отношений» с Россией позволит США устанавливать экспортные тарифы выше предусмотренных Всемирной торговой организацией. Аналогичные меры планируют принять в отношении Белоруссии.