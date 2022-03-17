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32 минуты назад

США пригрозили Китаю «последствиями» в случае поддержки России на Украине

News.ruNews.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты в этом случае, пишет РИА Новости.

США пригрозили Китаю «последствиями» в случае поддержки России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Байден даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке России на Украине, — заявил Блинкен.

Переговоры Байдена с руководством Китая состоятся в пятницу 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву с тем, что завершить специальную операцию на Украине.

СМИ: Китай окажет России экономическую помощь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс продолжит поставки вооружения на Украину. По его словам, в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Генсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы.

Он также напомнил, что НАТО активно помогала развитию украинской армии с 2014 года. Североатлантический альянс за эти годы, по мнению главы организации, «подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях».

В мире,Энтони Блинкен,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,
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