Блинкен: экономика России находится в свободном падении

В США считают, что после введенных западными странами санкций экономика России находится «в состоянии свободного падения».

Об этом во время выступления в госдепартаменте заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен , передает «Прайм».

«Россия попала под удар беспрецедентных санкций, была отрезана от глобальной экономики. Ее собственная экономика сейчас находится в состоянии свободного падения», — сказал Блинкен.

По его словам, за короткое время в стране приостановили деятельность «сотни корпораций». Также Блинкен заявил, что за несколько недель власти России «уничтожили экономические возможности, которыми страна располагала последние 30 лет».