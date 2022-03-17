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35 минут назад

Блинкен: экономика России находится в свободном падении

Елена Прошина

В США считают, что после введенных западными странами санкций экономика России находится «в состоянии свободного падения».

Блинкен: экономика России находится в свободном падении
Фото: ReutersReuters

Об этом во время выступления в госдепартаменте заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает «Прайм».

«Россия попала под удар беспрецедентных санкций, была отрезана от глобальной экономики. Ее собственная экономика сейчас находится в состоянии свободного падения», — сказал Блинкен.

По его словам, за короткое время в стране приостановили деятельность «сотни корпораций». Также Блинкен заявил, что за несколько недель власти России «уничтожили экономические возможности, которыми страна располагала последние 30 лет».

В мире,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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