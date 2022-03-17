Блинкен подтвердил гибель американца на Украине

На Украине погиб один гражданин Соединенных Штатов Америки. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

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Однако он добавил, что на данном этапе не располагает какими-либо подробностями о случившемся.

— Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо этого, деталей у меня нет, — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила о гибели трех инструктора из США. Уточняется, что в рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших. В частности, убитыми оказались капитан Майкл Хоукер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Круз Тоблин.