Блинкен подтвердил гибель американца на Украине

На Украине погиб один гражданин Соединенных Штатов Америки. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.
Однако он добавил, что на данном этапе не располагает какими-либо подробностями о случившемся.
— Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо этого, деталей у меня нет, — цитирует Блинкена РИА Новости.
Ранее народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила о гибели трех инструктора из США. Уточняется, что в рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших. В частности, убитыми оказались капитан Майкл Хоукер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Круз Тоблин.
Также стало известно, что Российская Федерация объявила о введении санкций против 13 граждан США. В черном списке оказались президент страны Джозеф Байден, глава Госдепа Энтони Блинкен, руководитель Пентагона Ллойд Остин, а также помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.