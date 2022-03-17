Макрон назвал Россию «электрошоком» для НАТО

Россия стала «электрошоком» для НАТО и своими действиями на Украине сделала альянс необходимым. Об этом во время представления своей предвыборной программы на пресс-конференции в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».
«Я не отказываюсь от своих слов о смерти мозга НАТО. Но Россия стала для организации электрошоком», — сказал он.
По словам Макрона, военная спецоперация России на Украине угрожает европейским границам.
«Я никогда не поддерживал позицию по выходу страны из НАТО. Война, которую начал президент России Владимир Путин, угрожает нашим европейским границам… она придала стратегическую значимость альянсу и сделала его еще более необходимым», — отметил президент Франции.
Ранее в ходе своей предвыборной программы на митинге в Париже Макрон также заявил, что Европа должна увеличить инвестиции в оборону, чтобы «быть готовой к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности».