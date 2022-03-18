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1 час назад

В Польшу прибыли 2 миллиона украинских беженцев

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Более 2 миллионов беженцев с территории Украины прибыли в Польшу с начала боевых действий. Об этом сообщила польская Пограничная стража, передает РИА Новости.

В Польшу прибыли 2 миллиона украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

«Сегодня, 18 марта, в 9:00 число беженцев из Украины превысило два миллиона. Это в основном женщины с детьми», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти решили выделить 186 миллионов долларов на гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев. Деньги пойдут на поддержку гуманитарных организаций, которые отвечают на кризис, и «дополнят щедрость соседних стран, которые принимают и поддерживают беженцев».

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы принять украинских беженцев.

Энтони Блинкен,
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