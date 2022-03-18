В Польшу прибыли 2 миллиона украинских беженцев

Более 2 миллионов беженцев с территории Украины прибыли в Польшу с начала боевых действий. Об этом сообщила польская Пограничная стража, передает РИА Новости .

«Сегодня, 18 марта, в 9:00 число беженцев из Украины превысило два миллиона. Это в основном женщины с детьми», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти решили выделить 186 миллионов долларов на гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев. Деньги пойдут на поддержку гуманитарных организаций, которые отвечают на кризис, и «дополнят щедрость соседних стран, которые принимают и поддерживают беженцев».