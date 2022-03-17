Макрон вспомнил свое высказывание о "смерти мозга" НАТО

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине произвела эффект удара током для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе общения с журналистами на мероприятии, где он представлял свою предвыборную программу.
"Я подтверждаю все, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации", - заявил Макрон, приведя в пример столкновения в море между Турцией и Грецией - странами НАТО. "Однако Россия дала пробуждающий удар током", - сказал он, говоря о спецоперации на территории Украины.
Макрон отметил, что никогда не защищал решение о выходе из НАТО, однако регулярно выступал за прояснение стратегической позиции альянса. Он добавил, что всегда считал ценной поддержку НАТО, особенно по части оперативной совместимости вооруженных сил разных стран.
"Боевые действия, которые начали российские войска, создали достаточно серьезную угрозу на границах Европы, которая дала стратегическое прояснение для НАТО, вернув условия конфликта, в которых создавалась организация", - считает он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.