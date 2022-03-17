Макрон вспомнил свое высказывание о "смерти мозга" НАТО

"Я подтверждаю все, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации", - заявил Макрон, приведя в пример столкновения в море между Турцией и Грецией - странами НАТО. "Однако Россия дала пробуждающий удар током", - сказал он, говоря о спецоперации на территории Украины.