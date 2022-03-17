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1 час назад

Шольц осудил дискриминацию русскоязычных граждан ФРГ

Lenta.ruLenta.ru

Дискриминация русскоязычных граждан Германии из-за военной операции России на Украине неприемлема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

Шольц осудил дискриминацию русскоязычных граждан ФРГ
Фото: ReutersReuters

«Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», — осудил глава немецкого правительства случаи дискриминации, участившиеся с 24 февраля.

14 марта стало известно, что посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений.

Ранее неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.

В мире,Олаф Шольц,Сергей Нечаев,
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