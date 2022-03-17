Шольц осудил дискриминацию русскоязычных граждан ФРГ

Дискриминация русскоязычных граждан Германии из-за военной операции России на Украине неприемлема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», — осудил глава немецкого правительства случаи дискриминации, участившиеся с 24 февраля.

14 марта стало известно, что посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений.