Пьяная британка заказала Uber из Манчестера на Украину

Жительница Великобритании решила присоединиться к добровольцам на Украине и заказала Uber из Манчестера почти за 5 тысяч фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

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34-летняя мать двоих детей Леони Файлдес заказала такси из бара, где отмечала день рождения подруги. После нескольких бокалов разговор зашел о политике, и Леони выразила готовность «помочь» Украине, если Британия вступит в конфликт, и туда призовут ее мужа-военнослужащего. Слово за слово британка решила отправиться воевать прямо сейчас и вызвала машину комфорт-класса через сервис такси Uber.

Daily Mail

Поездка стоила 4 578 фунтов стерлингов. К счастью, на счету Файлдес оказалось недостаточно средств для оплаты поездки.

По словам Леони, о своем желании отправиться воевать на Украину она смутно вспомнила на следующее утро, когда ей позвонили из банка и заявили, что ее картой, возможно, пытались воспользоваться мошенники. В банке сказали, что Uber пытался списать сумму девять раз.