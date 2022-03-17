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57 минут назад

Пьяная британка заказала Uber из Манчестера на Украину

Вероника Полынина

Жительница Великобритании решила присоединиться к добровольцам на Украине и заказала Uber из Манчестера почти за 5 тысяч фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Пьяная британка заказала Uber из Манчестера на Украину
Фото: facebookfacebook

34-летняя мать двоих детей Леони Файлдес заказала такси из бара, где отмечала день рождения подруги. После нескольких бокалов разговор зашел о политике, и Леони выразила готовность «помочь» Украине, если Британия вступит в конфликт, и туда призовут ее мужа-военнослужащего. Слово за слово британка решила отправиться воевать прямо сейчас и вызвала машину комфорт-класса через сервис такси Uber.

Daily Mail

Поездка стоила 4 578 фунтов стерлингов. К счастью, на счету Файлдес оказалось недостаточно средств для оплаты поездки.

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По словам Леони, о своем желании отправиться воевать на Украину она смутно вспомнила на следующее утро, когда ей позвонили из банка и заявили, что ее картой, возможно, пытались воспользоваться мошенники. В банке сказали, что Uber пытался списать сумму девять раз.

«В моей голове что-то всплыло, когда позвонили из банка, и я сказала: «Я думаю, что это была я — извините», - рассказала Файлдес.

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