Магазины в Лондоне продают русскую водку из-под прилавка

В Великобритании начали продавать русскую водку из-под прилавка, пишет Daily Mail.

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Знаменитый лондонский универмаг Harrods убрал российские продукты с полок, но персонал говорит, что на кассе можно купить полуторалитровую бутылку водки Beluga почти за 100 фунтов стерлингов.

В другом лондонском универмаге, Selfridges, также продают русскую водку разных объемов из-под прилавка. В зависимости от объема она стоит до 150 фунтов стерлингов.

Большинство крупных сетей, ресторанов быстрого питания и розничных магазинов в Великобритании отказались от алкоголя, сигарет, меха и продуктов из России. Как отмечает Daily Mail, некоторые элитные магазины реагируют на санкции медленнее.

Бары и пабы по всей Великобритании также убрали напитки российских брендов из своих меню в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

Правительство королевства на этой неделе объявило о повышении импортных пошлин на сотни российских товаров, включая водку, шубы, антиквариат и произведения искусства.