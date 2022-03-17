Италия отменят ковид-сертификаты с 1 мая

Правительство Италии намерено с 1 мая отменить действие санитарных паспортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

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Предполагается, что санитарные паспорта, выдававшиеся на основании сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, будут замены сертификатом с отрицательным тестом на коронавирус. Наличие этого документа в настоящее время необходимо для доступа в общественнее места, рестораны, а также для присутствия на рабочем месте.