Италия отменят ковид-сертификаты с 1 мая

Правительство Италии намерено с 1 мая отменить действие санитарных паспортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.
Предполагается, что санитарные паспорта, выдававшиеся на основании сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, будут замены сертификатом с отрицательным тестом на коронавирус. Наличие этого документа в настоящее время необходимо для доступа в общественнее места, рестораны, а также для присутствия на рабочем месте.
Кроме того, итальянские власти намерены с 30 апреля отказаться от обязательного ношения масок и снять ограничения на посещения спортивных мероприятий. Также с 1 апреля людям, контактировавшим с больным коронавирусом, больше не нужно будет находиться на карантине.