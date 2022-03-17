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45 минут назад

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис страдает деменцией

Вероника Полынина

Американский актер Брюс Уиллис страдает деменцией, пишут западные СМИ.

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис страдает деменцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новозеландское издание NZ Herald сообщает, что слухи о потере памяти активно муссируются в интернете из-за участия 66-летнего актера в более чем десятке малобюджетных боевиков в 2022 году.

По данным IMDB, в 2022 году звезда Голливуда заявлен в 11 практически неизвестных фильмах — «Крепость 3», «Райский город», «Белый слон», «Комната проводов», «Исправительные меры», «Умрите как любовники», «Не в том месте», «Крепость: Снайперский глаз», «Вендетта», «День, чтобы умереть» и «Бензиновый переулок».

Впервые о возможной деменции «крепкого орешка» написал журнал ОК! в январе 2021 года. По информации издания, Уиллис борется с потерей памяти и хочет проводить больше времени со своей семьей.

Месяц назад на Youtube-канале Half in the Bag вышел ролик «Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса». В нем, в частности, говорилось, что в кинобизнесе давно ходит слух, что Уиллису на съемках подсказывают реплики через наушник.

В комментариях к ролику отметился кинорежиссер Мэтт Эскандари. Он работал с Уиллисом на четырех недавних проектах и подтвердил, что состояние «крепкого орешка» ухудшается на глазах.

Брюс Уиллис – исполнитель роли полицейского Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек». Он также сыграл в картинах «Смерть ей к лицу» (1992), «Криминальное чтиво» (1994), «12 обезьян» (1995), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «Неуязвимый» (2000), «Город грехов» (2005), «Счастливое число Слевина» (2005), «РЭД» (2010) и др. В 1990-е годы был одним из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде.

В мире,Брюс Уиллис,
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