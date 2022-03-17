«Крепкий орешек» Брюс Уиллис страдает деменцией

Американский актер Брюс Уиллис страдает деменцией, пишут западные СМИ.

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Новозеландское издание NZ Herald сообщает, что слухи о потере памяти активно муссируются в интернете из-за участия 66-летнего актера в более чем десятке малобюджетных боевиков в 2022 году.

По данным IMDB, в 2022 году звезда Голливуда заявлен в 11 практически неизвестных фильмах — «Крепость 3», «Райский город», «Белый слон», «Комната проводов», «Исправительные меры», «Умрите как любовники», «Не в том месте», «Крепость: Снайперский глаз», «Вендетта», «День, чтобы умереть» и «Бензиновый переулок».

Впервые о возможной деменции «крепкого орешка» написал журнал ОК! в январе 2021 года. По информации издания, Уиллис борется с потерей памяти и хочет проводить больше времени со своей семьей.

Месяц назад на Youtube-канале Half in the Bag вышел ролик «Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса». В нем, в частности, говорилось, что в кинобизнесе давно ходит слух, что Уиллису на съемках подсказывают реплики через наушник.

В комментариях к ролику отметился кинорежиссер Мэтт Эскандари. Он работал с Уиллисом на четырех недавних проектах и подтвердил, что состояние «крепкого орешка» ухудшается на глазах.