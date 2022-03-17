«Возвращение нацизма»: в Сербии высказались о нападках на россиян на Западе

Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил, что гонения на россиян на Западе — возвращение нацизма, это не пройдет без последствий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению. ненависть, которую Запад проявляет к россиянам «и славянам вообще», не возникла вследствие конфликта на Украине, а взращивалась десятилетиями.

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Вулин отметил, что притеснения Запада в сторону россиян крайне разнообразны — от запретов на русскоязычную литературу вплоть до призывам к убийствам.

«Все это — признаки возвращения нацизма в официальную политическую и общественную жизнь, это не может пройти без последствий для человечества так же, как когда нацизм появился в первый раз», — сказал Вулин.

Часть российских граждан, проживающих за границей, столкнулась с травлей и нападками со стороны иностранцев из-за событий на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

Она добавила, что в социальных сетях «озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские.

Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.

«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского Союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по поводу резкого роста русофобии в странах ЕС, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Британия) ученику младшего класса устроили допрос про [президента РФ Владимира] Путина и его действия на Украине.

«В соцсетях мы читаем истории реальных людей – российских студентов – которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они – россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства Российской Федерации. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине», – обратили внимание в СПЧ.



«Никто за акты насилия и унижения перед нашими соотечественниками не извинился и, похоже, не собирается. Напротив, кажется, огромное количество граждан «прогрессивного сообщества» готовы сегодня травить россиян только за то, что они граждане РФ. Этой травлей занимаются те, кто много и неустанно говорит о защите прав человека. Нам хотелось бы получить ответ от наших коллег из европейских правозащитных организаций: «Каким образом прямая травля и дискриминация по национальному признаку сочетается с правами человека?» – задались вопросом в СПЧ.



«Мы предлагаем тем, кто считает себя цивилизованными европейцами, вспомнить о толерантности, о реальных правах человека, о тех гуманитарных нормах и принципах, которые они декларируют с завидным постоянством. Мы хотим напомнить Европе, к какой катастрофе могут привести подобные ростки ксенофобии, если не дать им вовремя оценку – нечто подобное Европа уже переживала в прошлом веке. Мы обращаемся к европейским правозащитникам – если вы готовы подтверждать свой статус реальными делами, то немедленно отреагируйте на вопиющие случаи травли наших сограждан, соотечественников и особенно детей!»– призвали в СПЧ.

Напомним, в ноябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на усиливающиеся проявления национализма, антисемитизма и русофобии в ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе обсуждений с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — написала Москалькова в Instagram.

По её словам, стороны договорились «проводить эту важную работу сообща».

Стороны также обсудили вопросы обеспечения права на образование студентов, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР.

Как отмечается, Минобрнауки «в оперативном режиме оказывает ребятам всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах».

Посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает ТАСС.

Посол рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений. Всего на прошлой неделе с жалобами на дискриминацию в посольство обратились сотни русскоговорящих граждан.

«Это лица, скажем так, русскоязычные, и они из-за того, что используют русский язык и считаются как бы причастными к русскому миру, подвергаются подобного рода травле», — заявил посол.

По словам Нечаева, дискриминация проявляется в бытовом хулиганстве, травле русскоязычных детей в школе, увольнениях с работы, а также — в единичных случаях отказов в медицинской помощи.

Ранее стало известно, что неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок на фоне ситуации на Украине обратилась к соотечественникам с призывом прекратить нападки на проживающих в ФРГ россиян и белорусов. Заявление министра размещено в ее Twitter-аккаунте.

«Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования», — отметила глава внешнеполитического ведомства.

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот предостерегла от бойкота российской культуры и искусства, а также травли граждан российского происхождения в свете событий на Украине.

«Я предостерегаю от тенденций бойкота российского искусства и культуры или всеобщего подозрения в отношении российских деятелей искусства и в целом в отношении граждан российского происхождения. Столь многосторонняя и богатая российская культура является частью европейского культурного наследия», – цитирует ТАСС Рот.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью агентству DPA заявила, власти намерены не допустить того, чтобы «люди российского происхождения или говорящие на русском языке подвергались травле или дискриминации». По словам Фезер, до сих пор протесты против событий на Украине проходили мирно, и так должно оставаться. Она заявила, что органы безопасности «в одинаковой мере защитят каждого человека и каждое учреждение в Германии».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что реакция на ситуацию вокруг Украины не должна превратиться в русофобию.

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«Мы не должны позволить, чтобы наше возмущение и гнев из-за того, что происходит на Украине, перелилось в русофобию», — приводит РИА Новости слова Джонсона в ходе выступления в парламенте.

Он отметил, что не желает дискриминации россиян просто из-за гражданства.

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.

«Очевидно, что уровень русофобии пока только нарастает, и это вызывает тревогу и волнение за наших соотечественников», — сказала она в интервью РИА Новости.

Посольство России в Вашингтоне создало горячую линию для граждан РФ, которые подверглись нападкам в США на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам... посольством создан специальный канал связи», — говорится в сообщении дипмиссии.

Имеющим жалобы россиянам предлагают обратиться по номеру (202) 412-92-28 или через электронную почту на адрес usemb_hotline@inbox.ru. При обращении посольство просит оставлять контактные данные.

Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, — это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многим странам мира», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, в текущей ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.

Официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Тросселл призвала прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.

Обо всех случаях нарушения прав и угрозах, поступающих в адрес россиян, находящихся за рубежом, можно сообщить в посольства и консульства РФ. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Практически в каждом посольстве и консульстве создана круглосуточная горячая линия. Я призываю вас сообщать нам о фактах нарушений, давления, шантажа, угроз. Мы будем все это систематизировать для работы с местными властями, в международных организациях, чтобы положить конец травле русских там, где имеются подобные проявления, — заявила она.

Захарова подчеркнула, что случаи травли граждан РФ случались и на Украине. По ее словам, уже сейчас ведется сбор фактов нарушения прав мирных россиян, а Москва сможет защитить соотечественников за рубежом на законодательном уровне, передает ТАСС.

До этого дипломат назвала маргинальной и неосуществимой идею о лишении РФ членства в ООН: Совбез организации вряд ли вынесет соответствующую рекомендацию, так как для этого требуется девять голосов «за», а также одобрение пяти обладающих правом вето постоянных членов ООН, в число которых входит и РФ.

Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — написал он в Telegram-канале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя ситуация эпохальна, идёт «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок.

На сессии Совета ООН по правам человека он также заявил об агрессивном навязывании западными коллегами «так называемого миропорядка, основанного на правилах».