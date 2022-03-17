СМИ: Масло станет предметом роскоши в Болгарии из-за санкций против России

Растительное масло скоро станет предметом роскоши в Болгарии, а тысячи жителей этой страны выстроились в очереди за бензином, опасаясь роста цен, пишет болгарская газета "Труд". Зато София активно участвует в антироссийских санкциях, введенных в связи с ситуацией на Украине, отмечает автор статьи Симеон Миланов. (Перевод материала опубликован на сайте "ИноСМИ").

Фото: Малышев Николай/ТАСС Малышев Николай/ТАСС

"Сколько болгар поверило бы в далеких 2004-2007 годах, когда болгарская элита cделала свой евроатлантический выбор, что однажды это приведет не только к тяжелейшей демографической катастрофе в стране, но и к голоду, нехватке продовольствия, бензина", — говорится в материале.

Как пишет автор, рост цен серьезно ударит по кошельку 98% жителей Болгарии, но это не имеет значения для правительства Кирила Петкова. Журналист задается вопросом — почему европейские граждане, включая болгар, должны платить за геополитическое противостояние Москвы и Вашингтона? При этом он выражает сомнение, что введенные Евросоюзом санкции против РФ заставят ее изменить свою позицию.

Автор материала напоминает, что Болгария одна из первых закрыла небо для России, в результате оставив себя без сотен тысяч российских туристов, которые должны были приехать на местные курорты этим летом.

"Но зачем нам туристы из России, приносящие экономике болгарского Причерноморья сотни миллионов?" — пишет Миланов.

Он также напомнил, что Россия — это источник дешевых нефти, газа, а кроме того она представляет собой потенциальный рынок сбыта болгарской сельхозпродукции.

"Когда в очередной раз, стоя в очереди за предметом роскоши – маслом, умрет пенсионер, не злитесь, а помните: главное, чтобы у нас было 69 гендеров, а болгарские офицеры входили в структуры НАТО", — говорится в статье.