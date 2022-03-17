В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
44 минуты назад

СМИ: Масло станет предметом роскоши в Болгарии из-за санкций против России

Мария Иванова

Растительное масло скоро станет предметом роскоши в Болгарии, а тысячи жителей этой страны выстроились в очереди за бензином, опасаясь роста цен, пишет болгарская газета "Труд". Зато София активно участвует в антироссийских санкциях, введенных в связи с ситуацией на Украине, отмечает автор статьи Симеон Миланов. (Перевод материала опубликован на сайте "ИноСМИ").

СМИ: Масло станет предметом роскоши в Болгарии из-за санкций против России
Фото: Малышев Николай/ТАССМалышев Николай/ТАСС

"Сколько болгар поверило бы в далеких 2004-2007 годах, когда болгарская элита cделала свой евроатлантический выбор, что однажды это приведет не только к тяжелейшей демографической катастрофе в стране, но и к голоду, нехватке продовольствия, бензина", — говорится в материале.

Как пишет автор, рост цен серьезно ударит по кошельку 98% жителей Болгарии, но это не имеет значения для правительства Кирила Петкова. Журналист задается вопросом — почему европейские граждане, включая болгар, должны платить за геополитическое противостояние Москвы и Вашингтона? При этом он выражает сомнение, что введенные Евросоюзом санкции против РФ заставят ее изменить свою позицию.

Автор материала напоминает, что Болгария одна из первых закрыла небо для России, в результате оставив себя без сотен тысяч российских туристов, которые должны были приехать на местные курорты этим летом.

"Но зачем нам туристы из России, приносящие экономике болгарского Причерноморья сотни миллионов?" — пишет Миланов.

Он также напомнил, что Россия — это источник дешевых нефти, газа, а кроме того она представляет собой потенциальный рынок сбыта болгарской сельхозпродукции.

"Когда в очередной раз, стоя в очереди за предметом роскоши – маслом, умрет пенсионер, не злитесь, а помните: главное, чтобы у нас было 69 гендеров, а болгарские офицеры входили в структуры НАТО", — говорится в статье.

Как сообщалось 7 марта на сайте правительства РФ, кабмин утвердил список недружественных для России государств. В перечень включены 48 стран, включая страны Евросоюза (куда входит Болгария).

В мире,Кирил Петков,НАТО,Правительство РФ,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители