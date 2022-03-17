«Не ко времени»: в России оценили призыв вывести войска из Приднестровья

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» оценил высказывание президента Молдавии Майи Санду, которая призвала к выводу российских войск из Приднестровья.

Заявление Санду прозвучало на ее совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, прибывшим в Кишинев с рабочим визитом. Таким образом глава государства прокомментировала декларацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой Приднестровье назвали «зоной российской оккупации».