«Не ко времени»: в России оценили призыв вывести войска из Приднестровья

«Российские войска в Приднестровье выполняют две функции. Первая - охрана крупнейшей оставшейся советской материально-технической базы, вооружения. Вторая - функция миротворцев. Потому что конфликт, который произошел на территории Молдавии, мог перерасти в серьезную гражданскую войну. Примерно в то время я был в Приднестровье и наблюдал, как развивалась ситуация. Приднестровцы категорически не воспринимали действия молдавского правительства, которое проводило ускоренную румынизацию страны. Та часть молдавского населения, этнических молдаван, которая проживала на территории Приднестровья (промышленно развитого региона, в отличие от остальной Молдавии, сельскохозяйственной республики бывшего СССР), категорически не воспринимала румынизацию и все связанные с этим атрибуты. И военный конфликт, который там проявился, был достаточно острым. Он затронул не только само Приднестровье, но и все районы Молдавии, где проживали другие этносы, которые тоже не восприняли эту румынизацию. Это классический вариант, когда после распада СССР, нерешенности национального вопроса была попытка форсированного решения какой-то одной национальностью. В принципе это очень похоже на то, что происходило на Украине. Конфликт во многом удалось остановить благодаря покойному ныне генерал-лейтенанту Александру Лебедю
, который тогда командовал этой группировкой... На мой взгляд, приднестровцы никогда не согласятся видеть Молдавию, которая будет интегрирована в Румынию. Это основной вопрос.
Как сейчас может развиваться ситуация? Это замороженный конфликт. И таких в мире десятки. Ближайший аналог - это Кипр, где с 1974 года существует турецкая община и греческое государство по сути дела. Также и здесь. Если не научаться спокойно разрешать эти проблемы, если опять попытаются решить силовым образом - получится военная операция. Как показал опыт покойного генерала Лебедя, военная операция имеет совершенно определенные результаты... Я в Приднестровье видел, как люди текстильную фабрику очень быстро переделали в фабрику, производящую стрелковое вооружение.
Думаю, что сегодняшние заявления совершенно не ко времени. Оно просто в русле антироссийской политики Запада. И Молдавию пытаются пристегнуть к этой кампании. Делают это, опасаясь, что (в ходе спецоперации на Украине - прим. ред.) начнутся какие-то операции со стороны Приднестровья и группировка украинских войск от Николаева до Одессы, которая оказалась в полуокружении, очень быстро окажется в полном окружении. И Одесса окажется огромным окруженным анклавом. Мне кажется, это (заявление) направлено на то, чтобы оставить за Одессой и Николаевым какое-то пространство, контролируемое киевским правительством
. При этом, конечно, о приднестровцах, одесситах, гражданах из Николаевской области уже никто не думает.
Институты европейской безопасности, такие как ПАСЕ и ОБСЕ
, после ликвидации Организации Варшавского договора и Советского Союза были быстро трансформированы в антироссийские, русофобские организации... Это еще два вредных института, которые вроде бы как создавались для обеспечения европейской безопасности, но своих функций не выполняли. ОБСЕ 20 лет присутствовало на Украине, последние 8 лет - в качестве наблюдателей. Там находились сотни людей, которые ничего не сделали для безопасности граждан Луганской и Донецкой республик, просто вообще ничего. А потом взяли и уехали оттуда. При этом кто-то платил за их содержание, за то, что они бездельничали, за то, что они не выполняли свои функции. Нам ни в коем случае нельзя оставаться в тех международных институтах, которые занимают антироссийскую позицию. Это касается не только Совета Европы, ПАСЕ и ОБСЕ, это касается и других институтов. Если в них не учитывается позиция России, то нечего в них и делать».