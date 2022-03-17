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23 минуты назад

Лукашенко пригрозил Украине ответом

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит Киеву, если украинская сторона снова попытается нарушить границу. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пригрозил Украине ответом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Лукашенко ответил на вопрос журналиста о том, не планирует ли Белоруссия принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

«Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Белоруссии, то мы ответим. Что я имею в виду? Они в момент конфликта, 23-24 числа, планировали нанесение удара по территории Белоруссии. Я об этом говорил - [планировали нанести удар] с четырех точек. Мы это предотвратили», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что это было бы нарушением государственной границы Белоруссии.

«Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Белоруссии. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они провоцируют нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Но я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия хочет мира на Украине, «потому что если там не будет мира, не будет мира и в Белоруссии с течением времени».

Ранее Лукашенко заявил, что на прошлой неделе с территории Украины в сторону Белоруссии запустили тактическую ракету «Точка-У».

По словам Лукашенко, ракета была запущена ночью, белорусские военные перехватили ее и уничтожили совместно с российскими специалистами в районе реки Припять.

В мире,Александр Лукашенко,
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