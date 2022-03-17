Лукашенко пригрозил Украине ответом

«Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Белоруссии. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они провоцируют нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Но я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт», - сказал Лукашенко.