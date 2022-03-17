Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры по Украине

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По ее словам, общение лидеров двух стран запланировано на 18 марта.

«Два лидера обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность», - отмечается в заявлении Джен Псаки, размещенном на сайте Белого дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.