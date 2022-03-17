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33 минуты назад

Байден решил обсудить Украину с Си Цзиньпином

Мария Иванова

Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, одной из тем которых станет ситуация на Украине. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры по Украине
Фото: ReutersReuters

По ее словам, общение лидеров двух стран запланировано на 18 марта.

«Два лидера обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность», - отмечается в заявлении Джен Псаки, размещенном на сайте Белого дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.

При этом Пекин выступил против антироссийских санкций, заявив, что они дестабилизируют мировой рынок. Также постоянное представительство Китая при ЕС отказалось осудить Россию, напомнило генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о бомбардировках Югославии и подчеркнуло, что им «не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного прав».

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