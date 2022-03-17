Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что уверен в скором окончании специальной операции на Украине с участием РФ. Об этом сообщает «БелТА».

«Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром», — отметил Лукашенко.

По словам белорусского главы, если Киев не решится подписать договор с Москвой, то потом понадобится подписывать акт о капитуляции.

Как отметил Лукашенко, президент России Владимир Путин предлагает украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приемлемый вариант договора.

«И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор», — добавил президент Белоруссии.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.