Лукашенко рассказал, кто способен остановить боевые действия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, какие силы могут повлиять на ситуацию на Украине в условиях продолжения российской спецоперации на территории страны. В интервью японскому телеканалу TBS белорусский лидер указал, что вряд ли на это способна ООН или какие-либо посредники.
«Они так или иначе влияют на ситуацию вокруг Украины. Но не более того. Никакая Организация Объединенных Наций ни одной войны не остановила», — цитирует слова Лукашенко «БелТА».
По мнению президента Белоруссии, кардинально повлиять на ситуацию могут только Россия, Украина и США. С точки зрения Лукашенко, Вашингтон в данном случае может оказать воздействия на Киев для подписания договора с Москвой.
«Могут остановить Россия, Украина, договорившись, подписав договор. Или же американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы — Россия и Украина. Или Америка», — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее в офисе президента Украины рассказали о сроках согласования мирного договора между Киевом и Москвой.