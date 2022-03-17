Лукашенко рассказал, кто способен остановить боевые действия на Украине

«Могут остановить Россия, Украина, договорившись, подписав договор. Или же американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы — Россия и Украина. Или Америка», — подчеркнул белорусский лидер.