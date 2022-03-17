В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
59 минут назад

Лукашенко рассказал, кто способен остановить боевые действия на Украине

Газета.RuГазета.Ruиещё 9

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, какие силы могут повлиять на ситуацию на Украине в условиях продолжения российской спецоперации на территории страны. В интервью японскому телеканалу TBS белорусский лидер указал, что вряд ли на это способна ООН или какие-либо посредники.

Лукашенко рассказал, кто способен остановить боевые действия на Украине
Фото: ReutersReuters

«Они так или иначе влияют на ситуацию вокруг Украины. Но не более того. Никакая Организация Объединенных Наций ни одной войны не остановила», — цитирует слова Лукашенко «БелТА».

По мнению президента Белоруссии, кардинально повлиять на ситуацию могут только Россия, Украина и США. С точки зрения Лукашенко, Вашингтон в данном случае может оказать воздействия на Киев для подписания договора с Москвой.

«Могут остановить Россия, Украина, договорившись, подписав договор. Или же американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы — Россия и Украина. Или Америка», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее в офисе президента Украины рассказали о сроках согласования мирного договора между Киевом и Москвой.

Последние новости
В мире,Александр Лукашенко,ООН,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители