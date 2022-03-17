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51 минуту назад

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры по Украине 18 марта

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 18 марта телефонные переговоры, в ходе которых обсудят кризис на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры по Украине
Фото: ReutersReuters

"Это (переговоры - прим.) является частью наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий коммуникаций между США и КНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден и Цзиньпин затронут российскую спецоперацию на Украине, отношения между Соединенными Штатами и Китаем, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее миссии КНР при Европейском союзе заявили, что народ Китая никогда не забудет, кто бомбил посольство страны в Югославии, и он не нуждается в лекциях от нарушителей международного права. Таким образом китайские дипломаты ответили на критику НАТО в адрес Пекина по его позиции в отношении ситуации на Украине.

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