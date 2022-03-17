Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры по Украине

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 18 марта телефонные переговоры, в ходе которых обсудят кризис на Украине . Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден и Цзиньпин затронут российскую спецоперацию на Украине, отношения между Соединенными Штатами и Китаем, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее миссии КНР при Европейском союзе заявили, что народ Китая никогда не забудет, кто бомбил посольство страны в Югославии, и он не нуждается в лекциях от нарушителей международного права. Таким образом китайские дипломаты ответили на критику НАТО в адрес Пекина по его позиции в отношении ситуации на Украине.